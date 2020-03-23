Суд по делу о событиях в Кой-Таше. Алмазбеку Атамбаеву стало плохо

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

В ходе заседания адвокаты заявили отвод председательствующему. Однако в ходатайстве им отказано.

Судебное заседание отложили в связи с тем, что подсудимому Алмазбеку Атамбаеву стало плохо. По предварительным данным, у него вновь возникли проблемы с давлением.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.