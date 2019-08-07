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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше

В Кой-Таше в доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева началась операция по его задержанию. 

24.kg ведет текстовую трансляцию с места событий. Информация постоянно обновляется.

20.39 С территории начали выпускать раненых. Спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.

20.31 В сторону дома Алмазбека Атамбаева пошли порядка четырех спецназовцев, с той стороны также слышны выстрелы.

20.28 В Кой-Таше продолжают стрелять. Количество раненых увеличивается, характер ранений очень разный. Есть раненый в живот.

20.18 Дорога к дому Алмазбека Атамбаева перекрыта. Ни в одну сторону не пропускают машины и людей.

20.15 Сотрудники силовых структур применяют спецсредства. Похоже на шумовые гранаты.

20.10 Над домом Алмазбека Атамбаева летают вертолеты.

20.05 Количество раненных сторонников Алмазбека Атамбаева достигло примерно 10 человек.

20.00 Есть первые пострадавшие. В том числе резиновой пулей ранили журналиста 24.kg Аиду Джумашову.

19.54  На территорию дома Атамбаева ворвался спецназ, слышны выстрелы, кто конкретно стреляет непонятно. сторонники бывшего президента обороняются камнями. Ситуация очень обостренная. 
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