Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше

В Кой-Таше в доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева началась операция по его задержанию.
24.kg ведет текстовую трансляцию с места событий. Информация постоянно обновляется.
20.39 С территории начали выпускать раненых. Спецназ продолжает применять светошумовые гранаты.
20.31 В сторону дома Алмазбека Атамбаева пошли порядка четырех спецназовцев, с той стороны также слышны выстрелы.
20.28 В Кой-Таше продолжают стрелять. Количество раненых увеличивается, характер ранений очень разный. Есть раненый в живот.
20.18 Дорога к дому Алмазбека Атамбаева перекрыта. Ни в одну сторону не пропускают машины и людей.
20.15 Сотрудники силовых структур применяют спецсредства. Похоже на шумовые гранаты.
20.10 Над домом Алмазбека Атамбаева летают вертолеты.
20.05 Количество раненных сторонников Алмазбека Атамбаева достигло примерно 10 человек.
20.00 Есть первые пострадавшие. В том числе резиновой пулей ранили журналиста 24.kg Аиду Джумашову.
19.54 На территорию дома Атамбаева ворвался спецназ, слышны выстрелы, кто конкретно стреляет непонятно. сторонники бывшего президента обороняются камнями. Ситуация очень обостренная.