Пятой попыткой отъема частной собственности назвали горожане ПДП

Принятие Проекта детальной планировки (ПДП) — это пятая попытка отъема частной собственности. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

Он напомнил, что в 2016 году Омурбек Текебаев инициировал законопроект по отъему собственности в «золотом квартале», потом был еще один законопроект, который менял Земельный и другой кодексы, где убиралось понятие частной собственности.

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«Он был принят депутатами Жогорку Кенеша в двух чтениях. Мало кто об этом знает. Второе чтение прошло во время каникул, поэтому людям пришлось 1 сентября выйти на митинг. Такая же ситуация с ПДП. Он был утвержден за несколько дней до нового года, когда людям было не до него», — отметил он.

Сергей Ким добавил, что есть мнение, что проекта вообще не существует, потому что горожане получить его не могут.

«Даже вице-мэр, курирующий вопросы градостроительства, куда-то делает запрос и говорит, что, оказывается, ПДП почему-то засекречен. Мы, простые жители, не играем в политику, думаем, что деньги — 26 миллионов сомов — просто съели, потому что Проекта детальной планировки никто не видел», — сказал он.

Он отметил, что горожан пытаются убедить в том, что ПДП создан, чтобы не было хаотичной застройки, но сам проект является хаосом.

Депутаты и мэрия говорят, что ПДП должен подстроиться под застройщика и будет меняться по его желанию. Другими словами, ограничиваются интересы только простых граждан, но не застройщиков. На встречах с нами говорят, что денег нет и все будет зависеть от того, что хочет застройщик. Разве это не хаос? Сергей Ким

Он уверен, что власти лукавят, утверждая, что ПДП не подразумевает изъятия, потому что собственника защищает закон.

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«Но местные власти могут принимать свои законы. И ПДП на данный момент может послужить основанием. Это указано в Земельном кодексе. Проект уже ограничивает права — согласно ему, многие люди не получат документы, будут еще какие-то препоны. Это уже инструмент давления, как это происходит на улице Туголбая Ата. До утверждения людям просто рассылали уведомления, что хотят снести, теперь довольно смело приезжают и говорят, чтобы уезжали», — сказал он.

Отметим, что горожане намерены подать в суд на городские власти из-за принятия ПДП. Они возмущены, что его приняли без общественного обсуждения и в итоге засекретили. ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. На уровне правительства разрабатывают законные механизмы для отъема. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».