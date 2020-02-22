Число жертв коронавируса превысило 2,3 тысячи человек

На сегодня число людей, которые умерли от нового коронавируса, достигло 2 тысяч 360 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Число людей, которые заразились новым коронавирусом, достигло 77 тысяч 661 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев болезни выросло на 1 тысячу 164.

От коронавируса излечились 20 тысяч 858 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 63 тысячи 454 случая заражения, 2 тысячи 250 умерших и 13 тысяч 557 выздоровевших.

На сегодня за пределами Китая подтверждено 634 случая заболевания в 31 стране. Больше всего больных в Южной Корее (204), Японии (105), Сингапуре (85), Гонконге (68), Тайланде и США (по 35 случаев), на Тайване (26), в Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.