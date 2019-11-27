После повышения зарплаты семейные врачи занялись приписками. Об этом 24.kg сообщила главный специалист управления Минздрава Нургуль Ибраева.

По ее словам, с октября 2018 года 271 человек пополнил ряды семейных врачей, выбывших нет. Их число растет благодаря внедрению системы оплаты, основанной на результатах.

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«У нас есть совместный приказ с Фондом обязательного медицинского страхования, на основании которого в каждой организации здравоохранения проверяют, занимаются ли врачи приписками. В первое время сразу после повышения зарплаты такое наблюдалось, но сейчас медработники поняли, что такое недопустимо. Приписок стало сравнительно меньше», — сказала Нургуль Ибраева.

На вопрос, наказали ли таких врачей, она ответила: «В связи с тем, что это было новшество, предупреждения были в устной форме».

«Но скоро будет подготовлен нормативный документ, согласно которому, если врач делал приписки по каким-то индикаторам, то он возвращает эти деньги или ему недоплачивают в следующем месяце. Документ на стадии разработки», — добавила Нургуль Ибраева.

Напомним, что с 1 октября 2018 года в Кыргызстане ввели новую систему оплаты труда семейных врачей и медицинских сестер. Надбавки зависят только от работы самих врачей. Разработано несколько индикаторов, за выполнение которых предусмотрены баллы. Если врач по результатам работы получит 100 баллов, доплата составит 16 тысяч 204 сома.