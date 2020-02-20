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Общество

Минздрав обещает повысить зарплату врачам узких специальностей

Министерство здравоохранения работает над механизмом повышения зарплаты узким специалистам и врачам стационаров. Об этом 24.kg сообщил замминистра Мадамин Каратаев.

Он напомнил, что с октября 2018 года семейные врачи получают доплаты по результатам исполнения ряда индикаторов.

«Сейчас мы инициируем повышение зарплаты и другим категориям врачей. В первую очередь должны поднять базовую ставку. Сегодня гарантированный оклад — 5 тысяч сомов. У молодых специалистов нет ни категорий, ни надбавок, они только приступили к работе и в большей мере нуждаются в подкреплении. Но и результаты труда должны быть, специалист не должен просто прийти, отсидеть и уйти», — сказал Мадамин Каратаев.

«Мы живем в рыночных условиях, везде оплата должна быть по результатам. При заключении контракта с руководителями тоже должны ставить какие-то планы и критерии. Если улучшились показатели, будет работать дальше, не справился — должен уступить тому, кто сможет», — пояснил он.

Точные сроки, когда будет повышена зарплата медикам, чиновник не назвал. «Это не от одного Минздрава зависит. Министр финансов сказала в парламенте, что ее ведомство готово выделить примерно 700 миллионов сомов. Мы должны представить механизм повышения. Рабочая группа создана», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143971/
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