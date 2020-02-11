Под видом цифровизации. Как Минздрав здоровье школьников под удар поставил

Второй год Кыргызстан живет под лозунгом цифровизации. Но реализация многих проектов буксует, а некоторые заканчиваются скандалами. Как в случае со «Школьной медициной» — проектом, запущенным в пилотном режиме Министерством здравоохранения в 2019 году.

Фото пресс-центра Минздрава. Минздрав запустил пилотный проект «Школьная медицина — IT-поликлиника»

На заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу Минздрава за формальный подход к внедрению проекта «Школьная медицина — IT-больница» и предложил рассмотреть ответственность руководителей ведомства.

Глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев объяснил задержку отсутствием денег на установку аппаратного комплекса и программного обеспечения для проведения скрининга.

Для реализации проекта требуется 300-500 миллионов сомов. Космосбек Чолпонбаев

Пилотный проект «Школьная медицина — IT-поликлиника» запустили в июле 2019-го на базе ЦСМ № 8 для проведения автоматизированных профилактических медицинских осмотров школьников. Как тогда говорил уже бывший заместитель министра Эркин Чечейбаев, аппарат специально разработали для доврачебного обследования основных систем организма подростков и автоматической оценки состояния здоровья.

«Это актуально в отдаленных районах, где не хватает врачей первичного уровня. С помощью IT-поликлиники медсестра или фельдшер без участия врачей узких специальностей смогут провести обследование и передать результаты в ЦСМ», — отметил он.

По его словам, комплекс не ставит диагноз, а позволяет на ранней стадии выявить отклонения показателей здоровья детей и направить к специалисту для более глубокого изучения состояния здоровья. Он позволит провести оценку физического развития (рост, вес, индекс массы тела), анкетирование (выявление жалоб на состояние здоровья), обследование нервной, зрительной, сердечно-сосудистой систем, слуха и топограмму позвоночника (проверка осанки).

К медицине отношения не имеет

На слова министра отреагировала эксперт в области доказательной медицины Бермет Барыктабасова. Она обратилась к медицинской общественности с призывом защитить детей от безумного проекта, назвав его профанацией.

Бермет Барыктабасова утверждает, что оборудование к медицине не имеет отношения.

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«Подобная система — это не обследование. В одну кучу смешали все. ЭКГ — да, это медицинское оборудование, но процедура назначается по показаниям. То же с остротой зрения или слуха, есть специальные классические методики. А при обследовании на этом аппаратном комплексе высока вероятность ошибки. Кроме того, там включены методы, которые к медицине никаким боком не относятся. Например, оценка физического развития. Так силомеры — экспандеры — в парках-аттракционах стоят, зачем их приравнивать к профилактической медицине школьного здоровья?» — отметила она.

Кроме того, по словам специалиста, вызывают удивление вопросы анкетирования.

«Разработчики утверждают, что они подходят людям в возрасте от 7 до 70 лет. И вопросы эти примитивные: «Вы краснеете, когда с кем-то ругаетесь?» — отметила она.

К какому диагнозу это относится? Это бизнес-проект, медицинская составляющая в котором отсутствует. Бермет Барыктабасова

По ее мнению, цифровизация подразумевает облегчение труда медиков в постановке диагноза.

«Это может быть единой информационной базой данных, в которой соберут истории болезней. И когда ребенок попадет на прием к врачу, он сразу увидит, чем тот болел, какие у него диагнозы, какие сдавал анализы. И не будет тратить время на выяснение этих деталей при осмотре пациента», — отметила она.

Половина заключений ошибочна

Член комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат Аида Исмаилова отметила, что аппарат в рамках проекта «Школьная медицина» почти половину заключений выдает с отклонениями.

По ее словам, она сначала не поняла, что это такое: пустая просторная комната, у стены кушетка, стол, на котором стоит монитор и несколько мелких вещичек, отдельные фрагменты чего-то медицинского.

Теперь я даже не в шоке, а в ужасе! Что это, правительство? Это цифровизация? Депутат ЖК Аида Исмаилова

Депутат добавила, что анонимно опросила врачей, они сказали, что почти все заключения на аппарате вызывают сомнения.

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«Родители волнуются... так как аппарат часто говорит об отклонениях в здоровье детей. А когда обследует обычный врач, то выходит норма, патологии нет», — рассказала она.

На обследование ребенка в комплексе уходит 70-90 минут. «Если взять соседнюю школу, где 1,8 тысячи учащихся, то на обследование всех потребуется девять месяцев», — добавила депутат.

Всего лишь пилотный проект

В Министерстве здравоохранения поспешили заверить, что это только пилотный проект, оборудование предоставили на пробацию бесплатно.

По предварительным результатам, достоверность заключений составила 60 процентов. Директор центра электронного здравоохранения при МЗ КР Бахтияр Станбеков

В пресс-центре Минздрава добавили, что АПК «АРМИС» имеет множество положительных заключений от известных в педиатрии специалистов России, есть регистрационное удостоверение департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники при МЗ КР. Поэтому ведомство решилось на пробацию.

«Министерство здравоохранения еще не приняло решение о внедрении такого АПК в медицинскую практику страны», — отметили в ведомстве.

Бахтияр Станбеков добавил, что параллельно начата разработка модуля информационной системы профосмотров и мониторинга показателя здоровья детей школьного возраста. Ее в дальнейшем интегрируют в единую информационную систему здравоохранения.