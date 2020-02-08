Вице-мэр Бишкека обсудит с горожанами Проект детальной планировки

С инициативной группой горожан встретится вице-мэр Бишкека по вопросам градостроительства и муниципальной собственности Уланбек Азыгалиев для обсуждения Проекта детальной планировки. Об этом 24.kg сообщил представитель группы Сергей Ким.

По его словам, чиновник связался с ним для уточнения вопросов, которые интересуют горожан.

Читайте по теме В Проекте детальной планировки центра Бишкека «на головы горожан посадили» дома

«Он отметил, что готов встретиться с группой бишкекчан, обсудить все моменты, запросил необходимые документы. Предварительно на следующей неделе», — сказал Сергей Ким.

Он добавил: вице-мэр отметил, что документы вывешены на сайте Бишкекглавархитектуры.

«Но в этих документах и букв не видно, и они отличаются от тех, что есть на сайте Бишкеского городского кенеша. Для обычного человека неважно спасение планеты, ему важно, что касается его дома, участка», — пояснил представитель инициативной группы.

Отметим, что горожане неоднократно просили депутатов БГК и мэрию столицы представить документ на общественное обсуждение. Уже после утверждения проекта инициативная группа бишкекчан обратилась к городским властям с письменными запросами о представлении ПДП и документов, с ним связанных. Но горожанам отказали в предоставлении утвержденного Проекта детальной планировки центральной части Бишкека.

В управлении капстроительства муниципалитета заявили, что передать документ не могли, потому как не они владельцы ПДП, только заказчики. Активисты направили повторный запрос в мэрию и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации. В Бишкекглавархитектуре заметили, что Проект детальной планировки центральной части вывешен на сайте Госстроя.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части города сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.