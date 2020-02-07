10:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Горожане снова просят мэрию показать новый ПДП центральной части Бишкека

Инициативная группа горожан подготовила очередное письмо на имя мэра Бишкека с просьбой предоставить им Проект детальной планировки центральной части столицы. Об этом 24.kg сообщил представитель инициативной группы Сергей Ким.

В письме Азизу Суракматову напоминают, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления.

Читайте по теме
Проект детальной планировки Бишкека от горожан не засекречивали

Активисты намерены обратиться в органы прокуратуры и к президенту, если снова получат отказ в предоставлении полной, исчерпывающей информации по своему запросу, с требованиями привлечь к административной и уголовной ответственности всех нерадивых чиновников.

Отметим, что это не первый запрос инициативной группы. Ранее ее представители сообщили, что не могут получить от городских властей принятый в декабре 2019 года Проект детальной планировки. Однако заместитель начальника управления капитального строительства мэрии Бишкека Улан Уезбаев объяснил, почему УКС отказалось представить документ горожанам.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части столицы сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания. ПДП утвержден на сессии БГК в декабре прошлого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142820/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Проект детальной планировки центральной части Бишкека есть в открытом доступе
Проект детальной планировки Бишкека сделали секретным
Мэрия Бишкека отложила принятие Правил землепользования и застройки
Депутаты БГК утвердили проект детальной планировки центральной части Бишкека
Бишкеку предлагали разработать правила застройки бесплатно, но получили ПЗЗ
Проект правил землепользования и застройки требует доработки
В Бишкеке хотят принять документ по изъятию частной собственности
Власти Бишкека презентовали правила землепользования и застройки
Правозащитники считают, что проект детальной планировки утверждать нельзя
Проект детальной планировки Бишкека наконец-то вынесут на сессию БГК
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
7 февраля, пятница
10:24
В Бишкеке произошло очередное ДТП с маршруткой. Пострадал один человек В Бишкеке произошло очередное ДТП с маршруткой. Пострад...
10:20
Проект детальной планировки центральной части Бишкека есть в открытом доступе
09:39
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 февраля
09:30
Горожане снова просят мэрию показать новый ПДП центральной части Бишкека
09:24
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек