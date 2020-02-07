Горожане снова просят мэрию показать новый ПДП центральной части Бишкека

Инициативная группа горожан подготовила очередное письмо на имя мэра Бишкека с просьбой предоставить им Проект детальной планировки центральной части столицы. Об этом 24.kg сообщил представитель инициативной группы Сергей Ким.

В письме Азизу Суракматову напоминают, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления.

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Активисты намерены обратиться в органы прокуратуры и к президенту, если снова получат отказ в предоставлении полной, исчерпывающей информации по своему запросу, с требованиями привлечь к административной и уголовной ответственности всех нерадивых чиновников.

Отметим, что это не первый запрос инициативной группы. Ранее ее представители сообщили, что не могут получить от городских властей принятый в декабре 2019 года Проект детальной планировки. Однако заместитель начальника управления капитального строительства мэрии Бишкека Улан Уезбаев объяснил, почему УКС отказалось представить документ горожанам.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части столицы сразу вызвал нарекания. Бишкекчане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания. ПДП утвержден на сессии БГК в декабре прошлого года.