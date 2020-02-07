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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки Бишкека от горожан не засекречивали

Проект детальной планировки от горожан не засекречивали. Заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека Улан Уезбаев объяснил 24.kg, почему инициативной группе бишкекчан не дали документы.

По его словам, в ответе указывается, что эти документы — для служебного (внутреннего) пользования, именно поэтому их не могли предоставить горожанам.

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«Есть положения о работе с документами для служебного пользования, с документами под грифом «секретно». Они утверждены постановлением правительства», — отметил он.

Улан Уезбаев отметил, что УКС являлся только заказчиком ПДП, разработка которого началась еще в 2012 году.

«Разработчик документа — Градостроительный проектный институт — после утверждения проекта сессией Бишкекского горкенеша в установленном порядке передал нам. Но этот документ фактически разрабатывался для Бишкекглавархитектуры (БГА). И мы его передали им в тот день, когда к нам приходили представители инициативной группы. Мы объяснили, что не мы будем работать с этим документом, а передадим его в БГА, куда и надо обращаться. Мы не можем выдавать документ без разрешения организации, для которой он был разработан. Так как документ нам не принадлежит, то мы и пишем, что он для служебного пользования», — сказал он.

Улан Уезбаев объяснил, что Градостроительный проектный институт не мог напрямую передать в Бишкекглавархитектуру документ, потому что заказчиком выступил УКС.

«Мы получились почтальонами», — отметил он.

Отметим, ранее представители инициативной группы бишкекчан сообщили, что не могут получить от городских властей принятый в декабре 2019 года Проект детальной планировки (ПДП).

Напомним, обнародованный в начале марта 2018-го проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания. Документ утвержден на сессии БГК в декабре 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142818/
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