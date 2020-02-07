Глава профильной комиссии горкенеша не захотел отвечать на вопросы о ПДП

Проект детальной планировки центральной части столицы депутаты Бишкекского горкенеша утвердили без обсуждения. Лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков предложил сразу перейти к постановляющей части, потому что коалиция вопрос рассмотрела.

Депутаты предложение поддержали, лишив тем самым горожан возможности еще раз послушать о проекте — заседания сессии транслируются на странице БГК в Facebook и официальном сайте.

Редакция 24.kg обратилась за разъяснениями к главе профильной комиссии БГК — по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре — Бакыту Шайдуллаеву. Он, отметим, охотно общался с журналистом ровно до того момента, пока не услышал вопрос. А звучал он так: «На сессии горкенеша вы утвердили без обсуждения, сразу перешли к проектной части, но как так можно было сделать без дополнительного обсуждения?»

Вместо ответа депутат сразу попытался выяснить, откуда у корреспондента его телефон, а потом и вовсе отправил в пресс-службу БГК. «Уточните у них, и пресс-служба вам ответит», — сказал Бакыт Шайдуллаев.

Напомним, что Бакыт Шайдуллаев в БГК пришел 28 мая 2019 года вместо сложившего досрочно депутатские полномочия Павла Десятникова, после того, как в социальных сетях появилась информация о наличии у него российского гражданства.

Бакыт Шайдуллаев — директор и учредитель ОсОО «Медикс Интернейшнл», которое занимается торговлей фармацевтическими препаратами.

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Отметим, что горожане неоднократно просили депутатов БГК и мэрию Бишкека представить документ на общественное обсуждение. Уже после утверждения проекта инициативная группа бишкекчан обратилась к городским властям с письменными запросами о представлении ПДП и документов, с ним связанных. Но горожанам отказали в предоставлении утвержденного Проекта детальной планировки центральной части столицы.

В управлении капстроительства муниципалитета заявили, что передать документ не могли, потому как не они владельцы ПДП, только заказчики. Активисты направили повторный запрос в мэрию и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации. В Бишкекглавархитектуре заметили, что Проект детальной планировки центральной части вывешен на сайте Госстроя.

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия муниципалитет узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП Бишкека разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.

