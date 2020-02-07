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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки центральной части Бишкека есть в открытом доступе

Проект детальной планировки центральной части Бишкека, принятый 30 декабря 2019 года городскими депутатами без обсуждений, вывешен на сайте Госстроя. Об этом 24.kg сообщила заместитель начальника МП «Бишкекглавархитектура» Анна Тренина.

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«Нам передали один экземпляр на хранение на прошлой неделе. На момент поступления письма граждан его еще не было. В документе есть секретная часть, в основном это касается координат, топосъемок. Но никак это не касается размещенных объектов»,  сказала она.

Отметим, что бишкекчанам отказали в предоставлении утвержденного Проекта детальной планировки центральной части столицы. 

В управлении капстроительства мэрии заявили, что передать документ не могли, потому как не они владельцы ПДП, только заказчики. Активисты направили повторный запрос в муниципалитет и напомнили, что законодательство страны гарантирует каждому право доступа к информации. 

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018-го Проект детальной планировки центральной части Бишкека сразу вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП столицы разрабатывали несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142828/
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