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Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Сам рассекречу. Депутат просит прислать ему План детальной планировки Бишкека

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратился сегодня на заседании парламента к правительству с просьбой прислать ему План детальной планировки Бишкека.

По его словам, граждане имеют право знать, что в столице будут строить и где. «Но горожане не могут увидеть ПДП. Хотя у нас есть постановление Бишкекского городского кенеша, что документ не является секретным. Пришлите мне документ, я его сам рассекречу», — сказал Дастан Бекешев.

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Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части Бишкека вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия сможет изымать у них недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142765/
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