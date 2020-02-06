Сам рассекречу. Депутат просит прислать ему План детальной планировки Бишкека

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев обратился сегодня на заседании парламента к правительству с просьбой прислать ему План детальной планировки Бишкека.

По его словам, граждане имеют право знать, что в столице будут строить и где. «Но горожане не могут увидеть ПДП. Хотя у нас есть постановление Бишкекского городского кенеша, что документ не является секретным. Пришлите мне документ, я его сам рассекречу», — сказал Дастан Бекешев.

Читайте по теме Проект детальной планировки Бишкека сделали секретным

Напомним, что обнародованный в начале марта 2018 года Проект детальной планировки центральной части Бишкека вызвал нарекания. Горожане опасались, что после его принятия мэрия сможет изымать у них недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

ПДП охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания.