16:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса

Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков вышел с допроса из Военной прокуратуры. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Читайте по теме
Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вызвали на допрос

По словам журналиста, он пробыл на допросе полтора часа.

«Меня допрашивали по делу одного чиновника, которого сегодня критикуют и по границе. Самое интересное, что вызвали не по делу о Кой-Ташских событиях, а по делу какого-то водителя», — рассказал Турсунбек Бейшенбеков.

Редактор газеты не стал вдаваться в подробности допроса, объяснив тем, что дал подписку о неразглашении.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Турсунбека Бейшенбекова допросили в качестве свидетеля по делу экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.

Еще одним свидетелем по этому делу является главный редактор газеты «Азия Ньюс» Асланбек Сартбаев.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140718/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вызвали на допрос
Конец внутреннему конфликту: сменился региональный директор радио «Азаттык»
Дело Курсана Асанова. На допрос в Военную прокуратуру вызвали журналиста
В телерадиокомпании «ЭлТР» новый генеральный директор
Следствие по делу Курсана Асанова завершается
Прокуратура обвинила адвокатов Атамбаева в попытке искажения обстоятельств дела
Адвокаты не знают, в чем еще обвиняют Курсана Асанова, помимо злоупотребления
Дело Атамбаева. Курсану Асанову продлили домашний арест
Водителя Курсана Асанова оставили под стражей до 22 февраля
Адвокаты Курсана Асанова считают, что госкомиссия вышла за рамки полномочий
Популярные новости
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в&nbsp;суде назвать имена неких чиновников Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
В&nbsp;поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не&nbsp;выйти на&nbsp;работу В поддержку уволенной. Врачи детской больницы грозят не выйти на работу
Нападение на&nbsp;Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg Нападение на Болота Темирова. Камчыбек Ташиев ответил редактору Factcheck.kg
Американцы Элиз и&nbsp;Нильс стали звездами тоев, выучив песню &laquo;Жамгыр токту&raquo; Американцы Элиз и Нильс стали звездами тоев, выучив песню «Жамгыр токту»
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
16 января, четверг
16:40
Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, прокомментировал инцидент Водитель, который требовал с пассажиров по 20 сомов, пр...
16:24
Бишкек превратился в большое село. Правительство намерено улучшить облик столицы
16:22
Необычные скамейки установили в сквере «Физкультурный»
16:20
Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса
16:03
Из-за отсутствия стандартов часть школ построили из опасных для детей материалов