Дело Курсана Асанова. Редактор газеты «Чындык» вышел с допроса

Редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков вышел с допроса из Военной прокуратуры. Об этом 24.kg сообщил он сам.
По словам журналиста, он пробыл на допросе полтора часа.
«Меня допрашивали по делу одного чиновника, которого сегодня критикуют и по границе. Самое интересное, что вызвали не по делу о Кой-Ташских событиях, а по делу какого-то водителя», — рассказал Турсунбек Бейшенбеков.
Редактор газеты не стал вдаваться в подробности допроса, объяснив тем, что дал подписку о неразглашении.
Из собственных источников 24.kg стало известно, что Турсунбека Бейшенбекова допросили в качестве свидетеля по делу экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.
Еще одним свидетелем по этому делу является главный редактор газеты «Азия Ньюс» Асланбек Сартбаев.
Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.