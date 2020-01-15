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Общество

Дело Курсана Асанова. На допрос в Военную прокуратуру вызвали журналиста

Главный редактор газеты «Азия Ньюс» Асланбек Сартбаев вызван на допрос в Военную прокуратуру. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, журналиста вызвали сегодня якобы после публикаций о вице-премьер-министре Женише Разакове.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что Асланбек Сартбаев вызван на допрос в рамках уголовного дела в отношении бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Главред «Азия Ньюс» проходит свидетелем по делу. 

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140560/
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