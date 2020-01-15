Митинг в поддержку Баткена. Президента просят принять участников акции

Митингующие просят президента Сооронбая Жээнбекова принять представителей Баткена. Они скандируют имя главы государства.

Участники акции также продолжают требовать отставки вице-премьер-министра Жениша Разакова, скорейшего решения приграчных проблем и освобождения ранее задержанных жителей села Кок-Таш.

Баткенцы предлагают назначить на пост полпреда региона Мамата Айбалаева. Ранее он уже работал губернатором Баткенской области.

Напомним, что в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане Таджикистана закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.

Вчера переговоры сторон завершились подписанием протокола.