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Общество

Конфликт на границе: стороны решили не передавать СМИ данные о работе. Почему

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» завершилась встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Как сообщили 24.kg в аппарате кабинета министров КР, после достаточно продолжительной встречи стороны смогли договориться по шести вопросам и подписали совместный протокол.

Напомним, протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 970 километров, из которых делимитированы и демаркированы лишь 60 процентов. Остается около 70 несогласованных и неуточненных участков.

По данным вице-премьер-министра Жениша Разакова, возглавлявшего кыргызскую делегацию, стороны договорились:

  • Описать приграничную территорию в 114 километров, ранее проработанную совместной кыргызско-таджикской топографической группой, и в течение месяца дать обоснования к правовому статусу этих участков.
  • Определить на приграничной территории участки, которые оказались расположены в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.
  • Рассмотреть вопрос усиления совместного контроля силами кыргызских и таджикских силовых структур за общественным порядком на приграничной территории, где компактно проживают представители обоих государств.
  • Установить на улицах населенных пунктов, расположенных близ кыргызско-таджикской границы, освещение и камеры видеонаблюдения. В случае возникновения каких-либо конфликтов записи с этих видеокамер должны быть предоставлены обеим сторонам для просмотра и анализа ситуации. Уличное освещение также должно быть установлено на участке трассы Ош — Баткен — Исфана, который проходит через территорию Жака-Орук на пересечении с дорогой Исфара — Ворух.
  • Рассмотреть вопросы развития культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между кыргызским и таджикским народами.
  • Договориться, что предварительная информация о проводимой работе по кыргызско-таджикской границе СМИ предоставляться не будет.

Согласно подписанному протоколу стороны берут на себя одинаковую ответственность за выполнение договоренностей. Подчеркивается, что все обозначенные работы будут проводиться совместными силами.

По данным правительства КР, вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим тоже положительно оценил прошедшие переговоры, отметив, что путем обмена землями приграничный вопрос будет решен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140494/
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