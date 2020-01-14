Инцидент на границе. Задержанным жителям Кок-Таша определили меру пресечения

Задержанные жители села Кок-Таш после конфликта на кыргызско-таджикской границе месяц будут находиться под стражей. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба УВД Баткена.

Решение принял накануне Кадамджайский районный суд Баткенской области.

Нурбек Сапарбаев, Усен Сапарбаев, Зайнидин Бердиев и Улукбек Сапарбаев задержаны 11 января вечером. По данным УВД региона, они подозреваются в провокации конфликта на границе.

В ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел очередной конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане перекрыли трассу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.