Конфликт на границе. УВД Баткена пояснило задержание четырех жителей Кок-Таша

Четыре жителя села Кок-Таш Баткенской области задержаны в рамках возбужденных дел по инциденту на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткена.

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«Стороны забрасывали друг друга камнями. В результате разбили шифер на кровлях двух домов Кок-Таша, заднее стекло автомобиля «Хонда Стрим», принедлежащего гражданину КР. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Массовые беспорядки». В тот же день жители Кок-Таша разбили стекла машины «Хюндай Портер» гражданина РТ. По инциденту возбудили дело по статье «Хулиганство». Четыре жителя Кок-Таша задержаны по подозрению в совершении этих преступлений», — заявляет УВД.

Сегодня в Бишкеке прошел митинг с требованием освободить Нурбека Сапарбаева, Усена Сапарбаева, Зайнидина Бердиева и Улукбека Сапарбаева, которые в данное время содержатся в ИВС Кызыл-Кии.