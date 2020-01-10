Водителя Kloop вызвали на допрос в милицию по заявлению Матраимовых

Водителя информационного портала Kloop вызвали на допрос в УВД Оша по заявлению Руслана Матраимова. Об этом сообщил ресурс.

По его данным, сотрудники Kloop 9 января выехали на съемки заброшенного здания по адресу Ленина, 308 в городе Оше. По предварительной информации, здание построили незаконно. После запуска дрона к ним подошел неизвестный и попросил не снимать дом. Во время разговора он представился «родственником» Райымбека Матраимова.

В нескольких метрах от заброшенного здания находится дом Руслана и Райымбека Матраимовых. После небольшого спора журналисты завершили съемку, хотя заброшенное здание не имеет отношения к семье Матраимовых.

Водителя Kloop нашли по номеру авто, которое назвавшийся родственником Матраимовых сообщил милиции. К водителю пришел участковый и попросил прийти на допрос. Матраимовы требуют показать, что именно снимали журналисты.

В пресс-службе УВД южной столицы 24.kg заявили, что ничего не знают ни о водителе, ни о том, зачем и в связи с чем его вызвали.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Позже стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.

Иск Матраимовых о защите чести и достоинства и деловой репутации не отозван.