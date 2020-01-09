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Общество

Вечер оперетты пройдет в Бишкеке

Фото Театра оперы и балета. Афиша концерта

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 11 января состоится концерт «Vivat, оперетта!». Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

По ее словам, вечер оперетты пройдет в Бишкеке впервые за долгие годы.

Инициаторы концерта — режиссер-постановщик Найля Рахмадиева и главный дирижер, заслуженный артист КР Нурматбек Полотов подготовили для зрителей интересные номера.

Прозвучат популярные и всеми любимые произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Узеира Гаджибекова, Насыра Давлесова.

Отрывки из оперетт исполнят народный артист КР Сталбек Алмасбеков, заслуженные артисты КР Алтынай Алибаева, Кайымбек Кускаков, Бактыбек Ыбыкеев, лауреат международного конкурса Орозбек Бакытов, солисты оперы Айзирек Момунова, Бактыгуль Бокоева, Светлана Гусарова, Ирина Рыбина, Ангелика Федорова, Оксана Шутова, Салима Маматова, Эрмек Мараимов, Нуржигит Асанов и другие.
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