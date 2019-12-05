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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

История скандального фото. Кто допустил утечку личных данных?

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев и член ЦИК Гульнара Джурабаева прокомментировали 24.kg скандальное фото, на котором изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. Он ездит по Бишкеку на авто с подложными номерами 578 АСD.

По мнению Гульнары Джурабаевой, необходимо выяснить, как личные данные попали в публичное пространство. Те, кто слил сведения для распространения в соцсетях, должны быть привлечены к ответственности.

«Что касается подложных номеров, то это настоящий бич, как и фальшивые паспорта. Их используют члены ОПГ, но у нас нет информации, был ли кто-нибудь наказан за то, что ездит с такими липовыми номерами. Сколько штрафов уплачено?» — сказала Гульнара Джурабаева.

Мирлан Жеенчороев добавил, что необходимо получить информацию, нарушали ли эти машины с подложными номерами ПДД и как они эти номера получили, на кого зарегистрированы сами авто. 

Отметим, что с начала 2019 года в Кыргызстане выявили 768 автомобилей с подложными номерами. 
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