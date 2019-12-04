Расследование «Азаттыка». Ширин Айтматову пригласили на допрос в ГКНБ

Инициатора создания движения «Умут-2020» Ширин Айтматову вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

По словам Айтматовой, сегодня ей позвонил сотрудник спецслужб и пригласил на допрос.

Позвонил очень вежливый молодой человек из ГКНБ. Хочет привезти повестку на допрос. Сегодня вроде как в 16.00 мой допрос. Попросила поменять время, а то дети придут из школы, а мама в ГКНБ — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) December 4, 2019

Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указано, что погибшему в Турции китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные неоднократно угрожали расправой, поэтому он вынужден был покинуть страну.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, расследованием занимается межведомственная следственная группа.

В ГКНБ допросили экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова, депутатов Алтынбека Сулайманова и Дуйшона Торокулова.

Кроме того, спецслужбы вызвали и самих журналистов «Азаттыка». Мухаммедали Токтакунов и Ыдырыс Исаков находятся в Праге, однако заявили, что готовы дать показания дистанционно.