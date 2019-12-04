Расследование «Азаттыка». Ширин Айтматову пригласили на допрос в ГКНБ

Инициатора создания движения «Умут-2020» Ширин Айтматову вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом она написала в социальной сети Twitter.
По словам Айтматовой, сегодня ей позвонил сотрудник спецслужб и пригласил на допрос.
Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указано, что погибшему в Турции китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные неоднократно угрожали расправой, поэтому он вынужден был покинуть страну.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело, расследованием занимается межведомственная следственная группа.
В ГКНБ допросили экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова, депутатов Алтынбека Сулайманова и Дуйшона Торокулова.
Кроме того, спецслужбы вызвали и самих журналистов «Азаттыка». Мухаммедали Токтакунов и Ыдырыс Исаков находятся в Праге, однако заявили, что готовы дать показания дистанционно.