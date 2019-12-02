Скандал с контрабандными схемами. Депутат Дуйшон Торокулов до сих пор на допросе

ГКНБ сегодня огласил список тех, кого вызовут на допрос по материалам журналистского расследования.

Сегодня вызвали на допрос журналистов «Радио Азаттык», в том числе автора расследования Али Токтакунова.

Кроме того, в ГКНБ пришел и нардеп Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Дуйшон Торокулов. Его допрашивают по делу об убийстве Айеркена Саймаити и угрозах расправой журналистам, которые провели расследование по выводу $700 миллионов через Кыргызстан.

Депутата вызвали в 14.00.

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Кроме того, допросят членов рабочей группы по проведению инаугурации президента — экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, нынешнего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и управляющего делами президента и правительства Турдуназира Бекбоева.

В «Азаттыке» ранее заявили, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, поскольку находятся за границей.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указано, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужденно уехал в Турцию. Там его и застрелили.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.