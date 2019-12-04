ГКНБ: Журналисты «Азаттыка» должны явиться в следственные органы

Межведомственная следственная группа проводит досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП по материалам журналистского расследования. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в настоящее время с участием сотрудников «Азаттыка» Ыдырысом Исаковым и Мухаммедали (Али) Токтакуновым должны быть проведены следственные действия. «2 декабря 2019 года в письме «Азаттыка» было указано, что в связи с нахождением указанных журналистов за границей они готовы ответить на вопросы через Skype. Однако, согласно статье 194 УПК КР, участие лиц, находящихся за рубежом, в следственном действии через Skype или другие технические средства не соответствует требованиям данной статьи», — отмечают в ведомстве.

«Согласно статьям 34, 36 и 189 Уголовно-процессуального кодекса КР, просим обеспечить явку сотрудников «Азаттык Медиа» Ыдырыса Исакова и Мухаммедали (Али) Токтакунова в следственный орган ГКНБ», — резюмируют в пресс-центре комитета.

Напомним, что Али Токтакунова в Бишкеке нет, он работает в головном офисе «Азаттыка» в Праге. Ыдырыс Исаков сейчас находится в командировке в Праге. Там он будет до февраля 2020-го. Допрос назначили на 2 декабря. В «Азаттыке» заявили, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, а их журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, поскольку в настоящее время находятся за границей.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.

А журналисты вчера опубликовали вторую часть своего расследования.