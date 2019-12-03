Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов вызван на допрос в ГКНБ

Депутата парламента Алтынбека Сулайманова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что нардеп вызван в ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по материалам «Азаттыка» сегодня. Алтынбек Сулайманов проходит по делу в качестве свидетеля.