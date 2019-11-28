Смог в Бишкеке. Посыпать улицы будут только солью

Мэрия Бишкека отказалась от использования песка для посыпки улиц во время снегопадов. Об этом 24.kg сообщила советник столичного мэра Гуля Алмамбетова.

Напомним, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая в парламенте, назвал основные источники загрязнения воздуха. В числе прочих он упомянул и грязный песок, которым городские службы посыпают дороги в зимний период.

Гуля Алмамбетова заявила: отныне муниципальные службы будут использовать только соль.

Мы хотим уберечь город от лишней пыли. Раньше после таяния снега песок оставался на дорогах и после проезда машин поднималась пыль. Гуля Алмамбетова

«Во время последнего снегопада использовали только соль, и кромка снега на улицах сейчас не темная», — отметила она.

Гуля Алмамбетова добавила, что и новое дорожное покрытие тоже требует изменения реагентов.

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«В этом году мы не закупали песок, с прошлого года есть остаток 3-4 тонны, но он идет полностью на основание под брусчатку. Конечно, при необходимости он может быть использован для посыпки. Планируем закупить на зимний сезон 5 тысяч тонн соли. На базе уже есть 2,3 тысячи тонн, завоз идет каждую неделю», — сказала Гуля Алмамбетова.

Кроме того, по ее словам, использование соли будет иметь мультипликативный эффект и сподвигнет мэрию на реконструкцию дренажных сетей, чтобы соляные растворы не портили почву.

По ее словам, глава муниципалитета Азиз Суракматов поручил вице-мэру Мирлану Амантурову подать заявку на приобретение дополнительной снегоуборочной техники для использования соли.