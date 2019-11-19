Убийство Айеркена Саймаити. С кем из кыргызских чиновников дружил бизнесмен

Убийство китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле вызвало широкий общественный резонанс. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Предпринимателя связывали с экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым. Его имя упоминали в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

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После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. В соцсетях пользователи активно делятся фотографиями и видео, где запечатлен Айеркен Саймаити в компании представителей истеблишмента КР.

24.kg собрало эти снимки. Что связывало предпринимателя с сомнительной репутацией и кыргызских политиков? Очевидно, не только дружеские отношения, но и деловые связи.

О том, что Саймаити знаком с кыргызскими дипломатами, стало известно, когда турецкие СМИ выложили видео и обратили внимание на внедорожник Range Rover, припаркованный возле кафе, где убили бизнесмена. Выяснилось, что кыргызские дипномера принадлежат генконсулу Кыргызстана в Стамбуле Эркину Сопокову. МИД подтвердил информацию о машине. Однако связь диппредставителя с предпринимателем стал отрицать. Сам Сопоков не смог ответить на вопрос, как его джип оказался у убитого.

Тесную связь Айеркена Саймаити с Эркином Сопоковым подтвердили в своем расследовании активисты движения «Умут-2020», которым руководит экс-депутат парламента Ширин Айтматова. Они нашли в соцсетях их совместные фотографии.

Фото из социальной сети Facebook. Экс-генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков (второй слева) и бизнесмен Айеркен Саймаити (крайний справа)

Эту и другие фото, как выяснилось, на своей странице в Instagram опубликовал сам Айеркен Саймаити. Рядом с ним бывший министр культуры Турции Ялчын Топчу и герой Айзербаджана Ибат Хусеинов. Снимки сделаны в феврале 2019 года в Анкаре. «Экс-министр культуры Турции в тот же день на своей страничке в Twitter пишет, что встретился с генконсулом КР в Стамбуле Сопоковым и его друзьями-бизнесменами», — говорит Ширин Айтматова.

Активистка в своем расследовании отмечает, что в соцсетях есть и другие фотографии, где Саймаити запечатлен рядом с кыргызскими политиками.

Например, в Facebook опубликовали фотографию Айеркена Саймаити, где он сидит за одним столом с депутатом парламента Дуйшоном Торокуловым. По информации пользователей, предприниматель вместе с нардепом обедал в чайхане в Оше. Когда был сделан снимок, не уточняется.

Связывают Саймаити и с другим кыргызским политиком — депутатом Жогорку Кенеша Торобаем Зулпукаровым. По данным источников, сын Эркина Сопокова (с которым, как уже выяснилось, бизнесмен тесно дружил) Азамат Мамасалиев был помощником парламентария. Эту информацию подтвердил и сам Зулпукаров. Но, по его словам, сейчас Мамасалиев у него не работает, где он находится, нардеп не знает.

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В соцсетях также распространяется информация о том, что Айеркен Саймаити был связан с убитым недавно Хусаном Каримовым. Его тело, напомним, нашли в багажнике машины, припаркованной возле международного аэропорта «Манас». У мужчины, по сведениям следствия, при себе было $10 тысяч.

Видео, якобы доказывающее это, также «гуляет» по соцсетям.

В правоохранительных органах Кыргызстана связь Саймаити с Каримовым не подтверждают.

О том, с кем еще из кыргызских политиков, чиновников и бизнесменов республики был связан Айеркен Саймаити, мы наверняка узнаем. А пока представители Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МИД КР отправились в Стамбул. Спецкомиссия проверит деятельность экс-генконсула Эркина Сопокова.

По подозрению в убийстве предпринимателя в Турции уже задержаны четверо мужчин. Двое из них кыргызстанцы, один сириец, о гражданстве четвертого участника не сообщается.

Выяснилось также, что у убитого был паспорт гражданина Кыргызстана на имя Эркина Самятова. В МВД заявляют, что документ получен незаконно в ОПРН Сузакского района Джалал-Абадской области. Ведущему специалисту отдела уже предъявлено обвинение. Дело передано в суд.