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Общество

Убийство Айеркена Саймаити. Кому принадлежит машина?

Генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков передал машину на продажу, не сняв дипломатические номера. Тем самым он нарушил закон. Об этом заявил сегодня на заседании парламента министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков, отвечая на вопросы депутата Дастана Бекешева.

По словам главы МИД, Сопоков ответит за это по закону. Он также добавил, что за нарушение ПДД консул не платил штрафы. «Джип — не машина дипломатического представительства, а лично его, Сопокова, и зарегистрирована на него», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Вместе с тем в соцсетях адвокат Канат Хасанов утверждает, что Range Rover, найденный на месте убийства гражданина КНР Айеркена Саймаити, принадлежит ему. Он передал внедорожник своему другу Эркину Сопокову, чтобы тот помог продать машину.

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Накануне стало известно о задержании троих иностранцев, которых подозревают в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии. Турецкие СМИ сообщили, что Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер являются гражданами Кыргызстана.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый ранее упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова, которого вчера уволили.
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