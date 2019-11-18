Убийство Саймаити. Торобай Зулпукаров подтвердил, что работал с сыном Сопокова

Сын экс-генконсула Кыргызстана в Турции Эркина Сопокова работал помощником депутата парламента Торобая Зулпукарова. Информацию об этом распространили в социальной сети Facebook.

На странице «БеспределKG» сообщается, что Азамат Мамасалиев — сын Сопокова. Он является помощником депутата Торобая Зулпукарова. «В бытность сотрудником ГКНБ Азамата Мамасалиева поймали с поличным при получении денег», — говорится в сообщении.

На YouTube размещено видео задержания оперативного работника ГКНБ Мамасалиева Азамата Эркиновича, 1993 года рождения, по факту вымогательства взятки в размере 18 тысяч сомов. Он не признается в получении взятки. По его словам, «задержали ни за что». Ролик датирован 13 марта 2017-го. На кадрах видно, что, пытаясь скрыться, мужчина выбросил деньги, телефон и ключи от авто.

«Я взял деньги для Азиза. Фамилию его не знаю, на районе иногда видел. Сотовый телефон он постоянно меняет», — говорит на камеру Азамат Мамасалиев.

В разговоре с 24.kg депутат Торобай Зулпукаров подтвердил, что Азамат Мамасалиев работал у него. Но ему неизвестно, чем он сейчас занимается и где находится.

«Азамат Мамасалиев — внук Эгемберди Эрматова (драматург. — Прим. 24.kg) и сын Эркина Сопокова (экс-генконсул КР в Турции. — Прим. 24.kg). Он действительно работал когда-то в ГКНБ, потом у меня. За что его уволили, я не в курсе. Где он сейчас работает, тоже не знаю», — сказал нардеп.

Напомним, что 10 ноября в Стамбуле убили китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Саймаити ездил на машине генконсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, которого уволили. Выяснилось также, что у Айеркена Саймаити есть незаконно выданные ID-карта и загранпаспорт гражданина Кыргызстана на имя Эркина Самятова.