Создана спецкомиссия для проверки деятельности экс-генконсула КР в Стамбуле

Образована межведомственная рабочая группа по инициативе Министерства иностранных дел из числа представителей Генеральной прокуратуры, ГКНБ и МИД Кыргызстана. Ее представители вылетят в Стамбул для проверки деятельности экс-генерального консула Эркина Сопокова, сообщило внешнеполитическое ведомство.

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Накануне глава МИД Чингиз Айдарбеков заявил, что Эркин Сопоков нарушил закон, сдав машину с дипломатическими номерами в частный автосалон на продажу. В министерстве 24.kg также заявили, что уточняется информация относительно гражданства задержанных подозреваемых в убийстве гражданина Китая Айеркена Саймаити.

Известно о задержании троих иностранцев, которых подозревают в убийстве бизнесмена Айеркена Саймаити. Они пытались пересечь границу и скрыться в Сирии. Турецкие СМИ сообщили, что Хусеин Ахметалиев и Абдулла Энвер являются гражданами Кыргызстана.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По некоторым данным, Саймаити ездил на машине генконсула Кыргызстана в Стамбуле Эркина Сопокова, которого позавчера уволили.