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Убитый Айеркен Саймаити имел незаконно выданный паспорт гражданина Кыргызстана

Убитый бизнесмен и гражданин Китая Айеркен Саймаити пользовался незаконно выданными кыргызскими паспортами (ID-карт и заграничный) на имя Самятова Эркина Салимовича. Об этом сообщает МВД.

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В ведомстве сообщили подробности дела, в рамках которого Саймаити объявили в розыск. По данным милиции, в мае 2017 года к ним обратился гражданин КНР А.А., 1988 года рождения. «Он просил принять меры в отношении Айеркена Саймаити, который с августа 2016 года по февраль 2017-го на рынке Кара-Суйского района Ошской области обманом, злоупотребляя доверием, взял у него деньги и товары народного потребления на общую сумму $3 миллиона 28 тысяч 168 и скрылся. А.А. причинен материальный ущерб в особо крупном размере. По факту возбуждено уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» (по старому Уголовному кодексу)», — сообщают в МВД.

Отмечается, что сразу же вынесено постановление о привлечении Саймаити в качестве обвиняемого. Он был сначала объявлен в розыск внутри страны с избранием меры пресечения — арест. А после объявлен в международный розыск.

В ходе расследования выяснилось, что Саймаити пользуется незаконно выданными ID-карт и загранпаспортом на имя гражданина КР Самятова Эркина Салимовича, 1982 года рождения.

«По незаконной выдаче паспортов начато досудебное производство. В ходе проведения досудебного производства сотруднику ОПРН Сузакского района Джалал-Абадской области ведущему специалисту А.А. предъявлено обвинение по статьям 330 «Незаконная выдача паспорта», 320 «Злоупотребление должностным положением» и 359 «Подделка документов» УК КР. Уголовное дело направлено в судебные органы Джалал-Абадской области для рассмотрения по подсудности», — говорится в сообщении.

В отношении Айеркена Саймаити материалы выделены в отдельное производство. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, гражданина Китая уйгурского происхождения Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. Накануне по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин. В полиции сообщили, что двое из них кыргызстанцы, один — гражданин Сирии.
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