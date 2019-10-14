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Общество

Правовой вакуум. Алмазбек Атамбаев по-прежнему отказывается участвовать в суде

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев по-прежнему отказывается участвовать в суде. Об этом журналистам сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Он отметил, что Алмазбек Атамбаев дал согласие на проведение судебного процесса без его участия.

«Мы сейчас будем ходатайствовать, чтобы процесс продолжить без Алмазбека Атамбаева. Он не будет принимать участие в этом суде, так как считает, что все происходящее незаконно», — заявил юрист.

Однако представители защиты бывшего главы государства не исключают, что суд может вынести решение о принудительном приводе обвиняемого.

«То, что Атамбаев отказывается выходить из камеры, — это правовой вакуум. Как будут решать это, мы не знаем. Но Алмазбек Атамбаев не должен находиться там, где сейчас он находится», — сказал адвокат Сергей Слесарев.

Напомним, что 11 сентября Алмазбек Атамбаев отказался выходить из камеры, чтобы участвовать в предварительных слушаниях.

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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