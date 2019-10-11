Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Он напомнил: ранее Алмазбек Атамбаев уже говорил, что не будет играть ту роль, которая ему отведена в этом судебном процессе. Предварительные слушания перенесены на 14 октября.

Отметим, что сегодня в суд вызваны бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева, экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев и профессор Абдухалим Раимжанов.