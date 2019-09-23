Дело Атамбаева. Сын Курсана Асанова сбежал в Узбекистан

Сын экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова сбежал в Узбекистан через КПП «Достук». Об этом на заседании госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш сообщил военный прокурор Нуркамал Набиев.

Читайте по теме Дело Атамбаева. О розовом пакете, который вызывает массу вопросов

По его словам, на момент побега Мухаммед-Али Асанов не являлся подозреваемым. Однако в отношении него имелись показания.

«В отношении него дали показания. Мы хотели его допросить, однако он сбежал», — сказал Нуркамал Набиев.

В конце августа МВД объявило, что сын бывшего замглавы объявлен в розыск. Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.