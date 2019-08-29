Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск

Сына бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Кыргызстана.

Уточняется, что 22-летнему Мухаммед-Али Асанову заочно избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Его подозревают в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.

«8 августа Курсан Асанов организовал незаконную передачу вещественных доказательств, документов и иных предметов, имеющих существенное значение по уголовному делу. Все это он вынес из дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Водитель Курсана Асанова Дамирбек Пайзылда уулу 8 августа между 21.00 и 21.15 у здания МИД по его указанию передал вышеуказанные предметы Мухаммед-Али Асанову. Документы передали сторонникам Алмазбека Атамбаева. Устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления», — сообщили в Генпрокуратуре.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.