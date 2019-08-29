Образована Государственная комиссия по изучению ситуации в селе Кой-Таш

Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года» от 8 августа 2019 года № 3218-VI.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Приложение

Состав Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики7 и 8 августа 2019 года

Разаков Жениш Парпиевич — вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Государственной комиссии; Райымкулов Бакытбек Кенешбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместитель председателя Государственной комиссии

(по согласованию).

Члены Государственной комиссии: