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Образована Государственная комиссия по изучению ситуации в селе Кой-Таш

Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года» от 8 августа 2019 года № 3218-VI.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Приложение

Состав Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики7 и 8 августа 2019 года

Разаков Жениш Парпиевич — вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Государственной комиссии;
Райымкулов Бакытбек Кенешбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместитель председателя Государственной комиссии
(по согласованию).

Члены Государственной комиссии:

Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Бакчиев Жаныбек Абдукапарович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Мамытов Талант Турдумаматович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Субанбеков Бакирдин Жамалович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Шайназаров Тынчтык Урайимович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
Араев Азамат

Муратович

 — заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
Абдысатаров Рысбек Курмангазиевич — заведующий сектором по безопасности и обороне секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики
(по согласованию);
Джаманкулов Марат Тургунбаевич — министр юстиции Кыргызской Республики;
Намазалиев Алтынбек Абдисаламович — полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области;
Саккараев Марс Намарбекович — глава государственной администрации — аким Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;
Асанкулов Бекболсун Сатаркулович — глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики
(по согласованию);
Медетбеков Артур Капарович — председатель Общественного объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа» (по согласованию);
Исаков Исмаил

Исакович

 — общественный деятель
(по согласованию);
Кожоналиев Кубатбек Азатович — общественный деятель
(по согласованию);
Турсунбек Акун — общественный деятель
(по согласованию);
Мамасалиев Алишер Тургунбаевич — эксперт, общественный деятель
(по согласованию).
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