Образована Государственная комиссия по изучению ситуации в селе Кой-Таш

Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года» от 8 августа 2019 года № 3218-VI.
Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Приложение
Состав Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики7 и 8 августа 2019 года
|Разаков Жениш Парпиевич
|— вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Государственной комиссии;
|Райымкулов Бакытбек Кенешбекович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместитель председателя Государственной комиссии
(по согласованию).
Члены Государственной комиссии:
|Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
|Бакчиев Жаныбек Абдукапарович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
|Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
|Мамытов Талант Турдумаматович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
|Субанбеков Бакирдин Жамалович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
|Шайназаров Тынчтык Урайимович
|— депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
|Араев Азамат
Муратович
|— заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
|Абдысатаров Рысбек Курмангазиевич
|— заведующий сектором по безопасности и обороне секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики
(по согласованию);
|Джаманкулов Марат Тургунбаевич
|— министр юстиции Кыргызской Республики;
|Намазалиев Алтынбек Абдисаламович
|— полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области;
|Саккараев Марс Намарбекович
|— глава государственной администрации — аким Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;
|Асанкулов Бекболсун Сатаркулович
|— глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики
(по согласованию);
|Медетбеков Артур Капарович
|— председатель Общественного объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа» (по согласованию);
|Исаков Исмаил
Исакович
|— общественный деятель
(по согласованию);
|Кожоналиев Кубатбек Азатович
|— общественный деятель
(по согласованию);
|Турсунбек Акун
|— общественный деятель
(по согласованию);
|Мамасалиев Алишер Тургунбаевич
|— эксперт, общественный деятель
(по согласованию).