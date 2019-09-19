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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (210)

Конфликт на границе. Большинство жителей села Максат вернулись домой

Большинство жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области вернулись домой. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, жизнь в селе оживилась, дети пошли в школу. «Можно сказать, что 80 процентов сельчан вернулись домой. Детей, конечно, в учебном заведении маловато, почти в каждом классе отсутствует по три-четыре ученика», — рассказали местные жители.

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Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ также вручил ноту протеста кыргызской стороне.

В приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.
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