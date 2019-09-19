Конфликт на границе. Большинство жителей села Максат вернулись домой

Большинство жителей села Максат Лейлекского района Баткенской области вернулись домой. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, жизнь в селе оживилась, дети пошли в школу. «Можно сказать, что 80 процентов сельчан вернулись домой. Детей, конечно, в учебном заведении маловато, почти в каждом классе отсутствует по три-четыре ученика», — рассказали местные жители.

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Напомним, что 16 сентября в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.

МИД Кыргызстана накануне вручил послу Таджикистана в КР Сухробу Олимзоде ноту протеста. В ответ МИД РТ также вручил ноту протеста кыргызской стороне.

В приграничном районе прошли переговоры премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана для урегулирования конфликта.