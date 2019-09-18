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Общество

Около семи тонн сухофруктов задержали в городе Ош

Сотрудники Оперативной таможни ГТС выявили незаконный ввоз в КР сухофруктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Оше остановлена машина «МАН 12232», за рулем сидел гражданин Кыргызстана. 

При осмотре грузового отсека обнаружены 2 тысячи 640 килограммов изюма, 490 килограммов сушеного абрикоса, 3 тысячи 840 килограммов компотной смеси, ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства.

Водитель не смог представить какие-либо документы на товар. Стоимость товара составила 909 тысяч 400 сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.
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