Суд над экс-мэрами. Дети учились в свинарнике, или Почему школа была нужна

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Допрашивают свидетелей по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Почему подорожал проект

Свидетели уже неоднократно заявляли в суде о том, что школа в новостройке была необходима. Подтвердил это и бывший вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев.

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Чиновник рассказал , что строительство школы в «Калыс-Ордо» оправдано. По его словам, жители неоднократно обращались в мэрию и горкенеш с жалобами. Изначально было принято решение построить учебное заведение из легких конструкций. В этом случае $2 миллионов должно было хватить. Но позже от этой идеи отказались. Поэтому понадобились дополнительные средства. В итоге школу возвели как капитальное строение, увеличена ее проектная мощность, а соответственно и стоимость.

Квадратный метр школы на момент возведения обошелся примерно в $250.

Бывший мэр Албек Ибраимов поинтересовался, на основании чего подписано распоряжение о выделении дополнительно 104 миллионов сомов, из-за которого его сейчас обвиняют.

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«Но мэр принимает любые решения, основываясь на служебных записках и справках-обоснованиях, предоставляемых курирующими вице-мэрами и службами. Было такое письмо, подписанное вами?» — поинтересовался он.

Бакытбек Дюшенбиев подтвердил, что письмо о необходимости софинансирования было.

«Раз речь о софинансировании, то по закону тендер проводить не надо. Сталбек Омурканов (бывший начальник ОГУКС. — Прим. 24.kg) показывал соответствующее письмо из Минфина», — резюмировал Албек Ибраимов.

Чьи деньги

Чтобы разобраться в этом вопросе, защита ходатайствовала о допросе эксперта. Он бы пояснил, были ли средства, выделенные китайской стороной, бюджетными или муниципальными, а также распространяется ли на них тендерное законодательство.

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По словам адвоката Сергея Слесарева, есть соответствующее заключение, которое юрист попросил приобщить к материалам дела.

Предложение вызвало полемику. Но после долгих споров судья все же согласился добавить к томам уголовного дела экспертное заключение и допросить предложенного специалиста в качестве свидетеля.

Парты в свинарнике

О том, что вопрос с новой школой в «Калыс-Ордо» стоял очень остро, заявил и другой свидетель — бывший начальник управления соцразвития мэрии Нурбек Курманбеков. Он шокировал своими показаниями присутствующих на допросе: дети жилмассива учились в свинарнике. «В то время необходимо было построить 16-18 школ. В «Калыс-Ордо» школьников разместили в помещениях, принадлежавших Министерству обороны, в бывшем свинарнике», — сказал он.

Подтвердил это и бывший глава Первомайского центра образования Алмаз Исмаилов. Он заявил, что некоторые ошибочно говорят, что это была конюшня.

Там раньше был свинарник. Помещение без окон, полов, крыши, без каких-либо коммуникаций. Свиньи в этих бараках сдохли. Алмаз Исмаилов

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По словам свидетелей, строительство новой школы было вынужденной мерой. «В жилмассиве ни одного соцобъекта не было. Детей временно решили разместить в бараках Минобороны», — сказал он.

За аренду этих помещений без окон и крыши муниципалитет платил 98 тысяч сомов ежемесячно. Алмаз Исмаилов сообщил, что сейчас на их месте построена современная школа, в которой обучается около трех тысяч человек, не только из «Калыс-Ордо», но и соседней новостройки.

Письмо президенту

Нурбек Курманбеков также сообщил, что готовил письмо бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву с просьбой дать согласие на реализацию проекта в жилмассиве «Калыс-Ордо». Такое поручение экс-главе управления соцразвития дала тогдашний вице-мэр Айгуль Рыскулова, но этому предшествовала внутренняя служебная переписка.

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Обвиняемый Кубанычбек Кулматов поинтересовался, обращался ли муниципалитет по вопросу нехватки школ и ситуации в «Калыс-Ордо» к властям. Нурбек Курманбеков ответил, что несколько раз, в том числе в ЖК и правительство. Однако в республиканском бюджете денег на школу так и не нашлось.

Напомним, по версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.