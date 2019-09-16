Суд над экс-мэрами. Почему подорожало строительство школы в «Калыс-Ордо»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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В суде допрашивают свидетеля по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» бывшего вице-мэра Бакыта Дюшембиева.

По его словам, в новостройке не было учебного заведения.

«Со стороны местных жителей были неоднократные выступления о необходимости построить школу», — отметил Бакыт Дюшембиев.

Он добавил, что не знает, как выбирали подрядчика и готовили меморандум.

«Мне известно, что привлечены средства китайской компании ТВЕА. Сейчас в учебном заведении обучается около 3 тысяч человек. Я принимал участие в совещаниях не с самого начала, а когда уже обсуждали текущие вопросы технического характера», — сказал свидетель.

«Изначально школу хотели построить из легких конструкций. Но не получилось, потребовалось строить капитально. И китайских средств оказалось недостаточно, потребовалось дополнительно выделить из бюджета», — пояснил он.

Кроме того, увеличилась проектная мощность ученических мест, то есть планировалось построить учебное заведение для 750 учеников, однако позже повысили. Сегодня вместимость — 1 тысяча 20 школьников.

Бакыт Дюшембиев заметил, что, согласно меморандуму, китайская компания выделяла средства и она должна привлечь подрядчика, ОГУКС лишь оказывало содействие, контролировало процесс.

Адвокат Сергей Слесарев поинтересовался, законно ли выделены дополнительные средства на строительство.

«Так как они проходили через утверждение БГК, думаю, что да», — ответил бывший вице-мэр.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.