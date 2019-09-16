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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (160)

Суд над экс-мэрами Бишкека. Окончание строительства школы без тендера законно

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде сегодня допрашивают свидетеля по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего вице-мэра Бакытбека Дуйшенбиева.

Албек Ибраимов поинтересовался, на основании чего он подписал распоряжение о выделении дополнительных 104 миллионов сомов.

«Меня сейчас обвиняют из-за этого распоряжения. Но мэр принимает любые решения, основываясь на служебных записках и справках-обоснованиях, представляемых курирующими вице-мэрами и службами. Было такое письмо, подписанное вами?» — задал вопрос обвиняемый.

Бакытбек Дуйшенбиев подтвердил, что такое письмо было, в нем содержалась информация о необходимости софинансирования.

«ОГУКС представил документы о расходах и их обоснование», — отметил свидетель.

Албек Ибраимов после показаний свидетеля Бакытбека Дуйшенбиева напомнил, что раз речь идет о софинансировании, то по закону тендер проводить не надо.

«Сталбек Омурканов (бывший начальник ОГУКС. − Прим. 24.kg) показывал соответствующее письмо из Минфина», — сказал Албек Ибраимов.

Сам Сталбек Омурканов добавил, что управление дважды по этому вопросу обращалось в департамент закупок. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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