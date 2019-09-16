Суд над экс-мэрами. В «Калыс-Ордо» дети учились в свинарнике

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетеля по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего директора Первомайского центра образования Алмаза Исмаилова.

Он сообщил, что до строительства школы дети обучались в бывшем свинарнике Министерства обороны.

Говорят, что это было конюшня, но это не так. Это были два барака, в них был свинарник. Ни крыши, ни полов, ни окон, коммуникаций не было. Свиньи в этих бараках сдохли. бывший директор Первомайского центра образования Алмаз Исмаилов

Свидетель добавил, что это было вынужденное решение — в жилмассиве не было ни одного социального объекта.

«Выделили деньги на ремонт, подвели коммуникации, когда сделали «конфетку», нам подняли арендную плату в 98 тысяч сомов ежемесячно», — сказал он.

Алмаз Исмаилов рассказал, что здание было рассчитано на 250 мест, а обучалось 1,6 тысячи учеников в 4,5 смены. «А сейчас это прекрасная школа, где учатся около трех тысяч детей, и она настолько продумана, что такое количество детей свободно передвигаются. Это современная школа XXI века», — подчеркнул свидетель.

Он также добавил, что после строительства новой школы туда приняли еще 400 детей из соседнего жилмассива «Алтын-Казык».

«У них не было документов, но мы все равно решили взять их», — сказал Алмаз Исмаилов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.