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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (163)

Суд над экс-мэрами. Президента просили построить школу в «Калыс-Ордо»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетеля по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» — бывшего начальника управления соцразвития мэрии Нурбека Курманбекова.

Он сообщил, что муниципалитет ежегодно проводил анализ потребности в школах.

«В то время необходимо было построить 16-18 школ. В «Калыс-Ордо» вопрос стоял остро. Дети в бывшем «свинарнике» Министерства обороны учились. Помещение было рассчитано на 250 мест, а обучалось около 1 тысячи. Жители неоднократно обращались в мэрию и Бишкекский городской кенеш», — сказал свидетель.

Он рассказал, что в августе 2014 года подготовил по поручению вице-мэра Айгуль Рыскуловой, курирующего соцвопросы, письмо на имя президента Алмазбека Атамбаева. В документе речь шла о даче согласия на реализацию проекта на территории Первомайского района — строительство школы в жилом массиве «Калыс-Ордо». По словам свидетелям, процессу подготовки письма главе государства предшествовала служебная внутренняя переписка.

Обвиняемый Кубанычбек Кулматов поинтересовался, обращался ли муниципалитет по вопросу нехватки школ и ситуации в «Калыс-Ордо». Нурбек Курманбеков ответил, что несколько раз, в том числе в ЖК и правительство.

«А из республиканского бюджета ссуды или финансирование на строительство школ было?» — спросил Кубанычбек Кулматов.

Свидетель ответил отрицательно.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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