Суд над экс-мэрами. Адвокаты просят заслушать эксперта по бюджетным вопросам

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают свидетелей по эпизоду о строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Адвокат Сергей Слесарев сообщил, что защита обратилась к эксперту по финансовым вопросам Асылбеку Чекирову.

«Он подготовил заключение по двум вопросам: являются ли средства, предоставляемые китайской компанией, бюджетными или муниципальными и распространяются ли на выделяемые деньги требования законодательства о закупках», — пояснил юрист.

Он попросил приобщить заключение к материалам уголовного дела, а также допросить эксперта в суде.

Представитель гособвинения попросил суд отклонить ходатайство защиты, ссылаясь на то, что указанный эксперт не был допрошен в рамках уголовного дела и не предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Другие адвокаты поддержали предложение коллеги. Судья удовлетворил прошение Сергея Слесарева частично: эксперта допросят после основных свидетелей, однако заключение не приобщат к материалам, потому что у него нет профильного образования.

Адвокат настоял на приобщении, поскольку без него допрос не имеет смысла.

«Это доказательство защиты. По Уголовно-процессуальному кодексу собранные защитником доказательства по его ходатайству обязательны для приобщения к делу. Эти материалы подлежат исследованию, оценке судом, следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания», — отметил Сергей Слесарев.

Виталий Остриков отметил, что, отказавшись принимать показания эксперта, судья показывает свою небеспристрастность.

«Эти показания ломают устои, которые предъявлены тут гособвинением. Вы могли дать оценку, когда бы рассмотрели в совещательной комнате, и дали заключение, что нет оснований. Но этого не сделали. Вы уже сказали, кто виновен, а кто нет», — заключил адвокат.

Подсудимый Кубанычбек Кулматов в очередной раз попросил не превращать процесс в судилище, предложив сразу вынести обвинительный приговор.

После заявлений защиты судья ознакомился с заключением эксперта и принял решение о приобщении к материалам и допросе свидетеля.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.