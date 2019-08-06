Конфликт на месторождении Солтон-Сары. В больницу поступили 20 человек

В Нарынскую областную объединенную больницу поступили 20 работников китайской золоторудной компании Zhong Ji Mining. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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По его данным, их привезли сегодня около 4.30.

«У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. Состояние у всех пострадавших оценивается врачами как стабильное. Соответствующее лечение получают, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены», — отметили в Минздраве.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались около 300 жителей сел Нарынского района, которые озвучили требования приостановить деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении.

Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.