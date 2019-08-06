Конфликт на Солтон-Сары. Посольство Китая отреагировало на ситуацию (заявление)

В посольстве Китайской Народной Республики в Кыргызстане отреагировали на ситуацию, которая сложилась в Нарынской области на месторождении Солтон-Сары.

Дипломатическая миссия Китая выступила с заявлением.

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Произошедшее в дипмиссии назвали нападением на китайскую компанию Zhong Ji Mining.

«5 августа 2019 года сотни местных жителей собрались у месторождения Солтон-Сары в Нарынской области, где китайское предприятие Zhong Ji Mining занимается горнодобывающей деятельностью. Некоторые собравшиеся незаконно вторглись на территорию китайской компании, насильственно избили ее сотрудников, в результате чего десятки граждан КНР получили ранения. В настоящее время посольство Китая в КР активно оказывает пострадавшим медицинскую помощь. Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь уже навестила пострадавших в больницах. В течение долгих лет китайские предприятия инвестируют и занимаются бизнесом в КР, вносят весомый вклад в улучшение благосостояния местного населения и укрепление традиционной дружбы между народами двух стран, что высоко оценивают со стороны кабмина и различных кругов общества Кыргызстана. Правительство Китая всегда требует от своих предприятий, действующих за рубежом, строго соблюдать местные законы, активно заниматься социальной и благотворительной деятельностью для государства пребывания и тем самым достичь взаимной выгоды и развития. Данный инцидент принес огромные экономические и физические потери компании и ее работникам. Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне. Мы требуем от кыргызской стороны оказать максимальную медицинскую помощь пострадавшим гражданам КНР, провести обстоятельное расследование инцидента, строго наказать виновников, справедливо и надлежащим образом урегулировать данную ситуацию», — говорится в заявлении.

Дипломаты Китая просят кабмин и соответствующие ведомства КР принять действенные меры в защите законных прав и интересов китайских предприятий, обеспечить безопасность граждан КНР, избежать повторения подобных инцидентов.

Напомним, что 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании Zhong Ji Mining. Число собравшихся составляло около 300 человек.

Позже между местными жителями и сотрудниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что все спорные вопросы должны решаться в правовом русле. С послом КНР встретился вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Местные жители не хотят идти на уступки и фактически выдвинули властям ультиматум.