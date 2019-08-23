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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (346)

Ремонт улицы Московской обещают закончить 28 августа

Ремонт отрезка улицы Московской между проспектом Манаса и бульваром Молодой Гвардии планируется закончить 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, работы проводит компания China Road and Bridge corporation за счет средств гранта КНР.

«Дорожное покрытие будет двухслойным, верхний  щебеночно-мастичный, повышенной прочности, которая достигается за счет полимерных добавок и повышенного содержания битума», — отметили в мэрии.

По данным муниципалитета, сегодня завершат укладывать первый слой на отрезке между проспектом Манаса и улицей Уметалиева. Остальные участки параллельно готовятся к укладке дорожного полотна.

Всего отремонтируют 980 метров.
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