17:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (119)

Освобождение Азиза Батукаева. Ирину Цопову отпустили под подписку о невыезде

Лаборант Ирина Цопова, которая проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, освобождена из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что под подписку о невыезде ее отпустил суд.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника  бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев  бесследно исчез. Его объявили в розыск.
Ссылка:
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Азиза Батукаева. Аида Салянова пошла на сделку со следствием
Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова оставили под стражей
По делу о незаконном освобождении Батукаева обвиняемыми проходят 18 человек
Освобождение Батукаева. Арестован адвокат Али Касымов
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Аида Салянова хочет лечиться за рубежом. Ее адвокат подаст ходатайство
Освобождение Азиза Батукаева. Шамилю Атаханову на допросе в МВД стало плохо
Освобождение Азиза Батукаева. Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск
Измените меру пресечения Аиде Саляновой! Начат сбор подписей
Центр по предупреждению пыток рекомендует госпитализировать Аиду Салянову
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент&nbsp;&mdash; версия МВД Дело Атамбаева. Как сдался властям бывший президент — версия МВД
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!