Освобождение Азиза Батукаева. Ирину Цопову отпустили под подписку о невыезде

Лаборант Ирина Цопова, которая проходит фигурантом по уголовному делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева, освобождена из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Уточняется, что под подписку о невыезде ее отпустил суд.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника — бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев — бесследно исчез. Его объявили в розыск.