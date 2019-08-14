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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (116)

Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова оставили под стражей

Адвоката Али Касымова оставили под стражей в СИЗО-1 до 26 августа. Об этом 24.kg сообщил его коллега Майрамбек Жумабеков.

По его словам, юрист проходит по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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«Сегодня Бишкекский горсуд оставил под стражей 80-летнего Али Касымова под стражей. На защиту адвоката встали 23 его коллеги. Уведомления в адвокатуру, что юрист проходит по уголовному делу, не было. Это является нарушением закона. Али Касымова обвиняют в соучастии в коррупции. Идет давление на адвокатское сообщество. Кто будет отвечать, если с ним что-то случится? У Али Касымова букет заболеваний», — рассказал Майрамбек Жумабеков.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника  бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев  бесследно исчез. Его объявили в розыск.
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